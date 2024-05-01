Çorum İl Müftülüğü 2024 yılında merkez ve ilçelerden Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara yönelik "Hac Hazırlık Kursları" düzenlendi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonunda yapılan kurs Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, Hac ibadetinin önemi ve Hac’da dikkat edilmesi gerekenler hakkında Hacı adaylarını bilgilendirdi.

Daha sonra kürsüye gelen İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Hacca gidiş-dönüş ve Hac ibadetinin yapılış süresince en gerekli olan şeyin ‘sabır’ olduğunu vurgulayarak,

"Haccın hikmeti ve Hacdaki sembollerin anlamı" konusunda sunum yaptı.

İki gün süren eğitimlerin ilk günü Hac’da sağlık konusunda dikkat edilmesi gerekenlerin doktor tarafından anlatılmasıyla tamamlandı.

Eğitimlerin ikinci gününde Hac ve Umre ibadetinin yapılışı, Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç tarafından uygulamalı olarak gösterilirken, son derste ise Uzman Vaiz Fatma Nur Erdem bayan Hacı adaylarına kadınlara özgü konulardan bahsetti. (Haber Merkezi)