Hitit Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından Tunus’ta düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katılarak Tunuslu öğrencilerle buluştu.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen eğitim fuarında Hitit Üniversitesi ile birlikte 29 Türk üniversitesi stant açtı ve 1000’den fazla Tunuslu öğrenci ziyaret etti.

Fuarın açılış kurdelesini Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başta olmak üzere katılımcı üniversite rektörleri kesti.

Tunus Büyükelçisi Demircan, “Küresel dünyada tecrübe edinmek ve bilginin peşinde olmak gençlerin çok arzu ettiği bir şey. Türkiye üniversiteler konusunda çok zengin ve uluslararası öğrencilere açık bir mecra. Türkiye’de 300 binden fazla yabancı öğrenci tahsil görüyor. Yabancı öğrenciler başta mühendislik, mimarlıklar ve tıp eğitimi olmak üzere çok değişik alanlarda eğitim alıyor. Tunuslu öğrencilerin de Türkiye’yi yakından takip ettiğini biliyoruz. Bugün 29 üniversiteden temsilciyi Tunus’ta öğrenciler ile buluşturduk. Umut ediyoruz ki kardeşliğimiz gençleri Türkiye’de okutmak suretiyle daha da derinleşir" ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, “Tunus’ta düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı’nda Üniversitemizi tanıttık. Aday öğrencilere ve misafirlerimize Ülkemizi, Hitit Üniversitesindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ve uluslararasılaşma çalışmalarını anlattık” dedi.

Hitit Üniversitesinde yürütülen uluslararasılaşma faaliyetleriyle güzel gelişmelerin yaşandığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Tunus’taki öğrencilerin üniversitemize yoğun ilgisi vardı. Eğitim kalitemiz başta olmak üzere hem üniversitemizin olanakları hem de öğrenci şehri Çorum’un güzelliklerini anlattık” şeklinde kaydetti.

Düzenlenen eğitim fuarında Tunuslu öğrencilere, Hitit Üniversitesi’nin akademik ve sosyal olanaklarını Uluslararası Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Toman ve Erasmus+ Koorinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çıtak tarafından anlatıldı. Hitit Üniversitesi standına yoğun öğrenci ve eğitimci katılımı oldu. Stantta öğrencilerin soruları cevaplandırılarak, Hitit Üniversitesi bölümleri ve olanakları hakkında detaylı bilgiler verildi. (Haber Merkezi)