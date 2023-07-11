FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Veli Paşa Hanı'nda Yöresel Çorum Lezzetleri Lokantası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Restoran'da binlerce yıllık Hitit ve Osmanlı yemekleri ile Çorum turizmine Gastronomi ile katkı sağlanması hedefleniyor.

Haftanın 6 günü hizmet verecek restoranda yöresel 13 yemek, 8 çorba, 6 tatlı ve 7 şerbet servis edilecek.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un dünyanın en güzel mutfaklarından birisine sahip olduğunu belirterek, kentin gastronomi turizminden hak ettiği payı almasını istediklerini söyledi.

'Dünyaca ünlü şef Ömür Akkor’un ifadesiyle dünyanın en iyi mutfağı Çorum’da ise Çorum gastronomi turizminden hak ettiği payı almalı.' diyen Aşgın; "Bu tesisleşme ile olur. Yöresel mutfaklarınız olursa, yerli gastronomimizi gelen misafirlere yansıtan ortamlar oluşturursak olur. Bunun için Çorum Belediyesi olarak öncü olmamız gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdik. Sloganımız Çorum için aşkla. Eğer yaptığımız eserlerde kalbiniz kıpırdıyorsa, maneviyatınız yükseliyorsa, huzurla geliyorsanız biz o çorbaya sadece tuzu değil aşkımızı katmışız. Burası da böyle oldu. Çok hoşumuza gitti. Dışardan gelen misafirler ve hemşehrilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımız bir eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışta davetlilere İskilip Dolması ikram edildi.