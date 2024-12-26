Çorum Sanayi Sitesi'ndeki güvenlik ve nizamiye sorunu Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD)'ın Yönetim Kurulu toplantısında enine boyuna masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası yönetim kurulu adına açıklama yapan ÇOSAD Başkan Vekili Halil Beker, güvenlik ve nizamiye sorununun çözümü için çalışma yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

Beker, bu doğrultuda çevre illerdeki başarılı sanayi uygulamalarını inceleyeceklerini kaydetti.

Halil Beker, incelemeler sonucu elde edilecek veriler doğrultusunda Çorum Sanayi Sitesi'ni en modern nizamiye ve güvenlik sistemine kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafların da görüş ve düşüncelerinin alınacağını belirten Beker, esnafın görüş ve düşüncelerinin kendileri için önem taşıyacağını sözlerine ekledi.