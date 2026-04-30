Memur-Sen Konfederasyonu tarafından bu yıl Çorum’da gerçekleştirilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı.

Diyanet Sen Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Ali Yıldız, Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, Diyanet Sen Çorum İl Başkanı İsmail Şanal ile birlikte Öğretmenevi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Saat Kulesi Meydanı’nda “Paylaşımda adalet, dünyada barış” mottosuyla gerçekleştirilecekleri mitinge hazır olduklarını söyledi.

1 Mayıs’ta Türkiye’nin 81 ilinden tüm emekçilerin Çorum’a geleceğini belirten Ali Yıldız, Çorum halkını da bu büyük buluşmaya davet etti.

Emekçilerin dünyanın merkezi Çorum’da seslerini duyuracağını aktaran Yıldız, 1 Mayıs’ın kamu çalışanları, işçiler, emekçiler ve emekliler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Dünyanın merkezi olan Çorum’un aynı zamanda dünyada ilk yazılı barış anlaşması yapan bir medeniyete de ev sahipliği yaptığını kaydeden Yıldız, 1 Mayıs günü bu topraklardan tüm dünyaya barış sesini haykıracaklarını bildirdi.

Saat Kulesi Meydanı’ndan emeğin, emeklinin, mazlumların ve mağdurların sesi olacaklarını dile getiren Yıldız, programda çalışanların özlük haklarına ilişkin taleplerin yanı sıra Gazze başta olmak üzere dünya genelindeki insanlık dramlarına da dikkat çekileceğini kaydetti.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ise organizasyonun detaylarına ilişkin bilgi verdi. Misafirlerin saat 09.00 itibarıyla alana alınmaya başlanacağını belirten Okumuş, Cuma namazı nedeniyle program akışının buna göre planlandığını söyledi.

Okumuş, “Şu ana kadar bize ulaşmayan il neredeyse kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanından, Edirne’den Osmaniye’ye, Kars’tan Mersin’e kadar birçok teşkilat üyemiz Çorum’da olacak” ifadelerini kullandı.