Çorum'un İskilip ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri haber alamadığı 86 yaşındaki Ahmet Sağlam bulundu.

Samudun Tepe mevkisindeki bağ evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sağlam için ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kayıp ihbarının ardından AFAD, polis ve jandarma ekipleri, Sağlam'ın son görüldüğü Samudun Tepe mevkisinde arama çalışması başlatmıştı.

Yaşlı adamdan sevindirici haber geldi.

Sağlam ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.

Yaşlı adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, durumunun iyi olduğu belirtildi.