Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevine hemşehrimiz Mehmet Levent Kepçeli atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üst düzey bürokraside önemli görev değişiklikleri yapıldı.

Kararname kapsamında İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da iki önemli atama yapıldı.

Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Personel Genel Müdürü oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.