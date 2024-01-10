Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

BBP İl Başkan Yardımcısı Koray Tutkun’un da eşlik ettiği ziyarette 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Av. Özkan Yandım, büyükşehirlerin yanısıra illerde de ittifaka destek verme ihtimallerinin de olduğunu belirterek, “Mutlaka ayrı gireceğimiz yerler olacaktır, birlikte seçime gireceğimiz yerler olacaktır. Bunlar il de olacaktır, ilçe de olacaktır. Ama genel çerçevede yani esas fotoğrafta elbette ki işbirliği içerisinde seçime girilecektir. Bu işbirliği genel seçimlerde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi, yerel seçimlerden de başarı ile çıkılacaktır. Cumhur İttifakı iradesi yerel seçimlerde de yerini koruyacak” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü de kutlayan Yandım, “Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır” diyerek açıklamasına başlayan BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, “Değerli basın mensuplarımız, sunmuş olduğunuz haberleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedirler. Yine gerek yerelde gerekse de ulusalda çok sayıda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan dünyanın merkezi şehrimizin tanıtımında basınımızın değerli mensuplarına büyük iş ve sorumluluk düşmektedir. Yine bugüne kadar şehrimizin çok kıymetli basını bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğinden dolayı teşekkür ederiz. Kıymetli basın çalışanlarımıza katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü kutluyorum” diye konuştu.