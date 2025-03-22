AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, parti tüzüğünün 79. maddesi kapsamında yapılan atamalarla Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Isparta Milletvekili Recep Özel ve Kütahya eski Milletvekili İshak Gazel Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.