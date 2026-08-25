Çorum’da faaliyet gösteren Bilsar Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Bilsar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkemenin 2026/828 Esas sayılı dosyasında görülen konkordato davasında, Bilsar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Bilsar Dış Ticaret A.Ş. hakkında 20 Ağustos 2026 saat 16.00 itibarıyla geçerli olmak üzere geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı alındı.

Alacaklılara 7 günlük süre

Mahkeme ilanında, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri belirtildi.

Alacaklıların bu süre içerisinde konkordato talebinin reddini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

Duruşma 18 Kasım’da

Konkordato dosyasının ön inceleme duruşmasının 18 Kasım 2026 saat 13.30’da yapılmasına karar verildi.

Verilen kararın şu aşamada geçici mühlet niteliğinde olduğu, konkordatonun kesin olarak kabul edildiği anlamına gelmediği belirtildi.