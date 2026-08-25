Türkiye'de ev ve çocuk sahibi olmanın en ucuz şehirleri belli oldu.

Sözcü Gazetesi'nin haberine Çorum, ev sahibi ve çocuk sahibi olmanın en ucuz şehirlerinden biri olduğu iddia edildi.

Çorum'da mahalle ve mevkiine göre konut fiyatları değişiklik gösteriyor.

Türkiye'nin ünlü emlak ve oto sitesi sahibinden.com verilerine göre, kentte sıfır konutlar 4 milyondan başlıyor, 100 milyona kadar çıkıyor.

20-30 yıllık bir binada ise 2+1 konutlar 2.5 milyon başlarken, 3+1 konutlar ise 3.5 milyon liradan satışa sunuluyor.

Hal böyle iken Çorum'da konut fiyatları liman kenti Samsun ile yarışıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize sıfır konumundaki evler ile Çorum'un bazı mahallerindeki ev fiyatları neredeyse aynı, hatta Çorum'daki konut fiyatları biraz daha yüksek olabilir ama Sözcü Gazetesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Çorum ev almanın en ucuz olduğu 10 ilden biri olarak gösteriliyor.

Sözcü'nün yaptığı ortalama hanehalkı gelirine oranla konut metrekare fiyatlarının ve çocuk bakım masraflarının en düşük kaldığı iller şöyle:

TÜRKİYE'DE EV VE ÇOCUK SAHİBİ OLMANIN EN UCUZ 10 ŞEHRİ

Çorum: Ortalama aile gelirine oranla çocuk bakımının ve konut fiyatlarının oldukça dengeli ilerlediği bir sanayi ve yaşam kenti.

Ağrı: Konut edinme maliyetinin ve kreş/bakım giderlerinin ortalama gelire kıyasla en düşük seyrettiği kentlerin başında geliyor.

Muş: Barınma harcamalarının ve çocuk bakım giderlerinin hane bütçesindeki payının en az kaldığı iller arasında yer alıyor.

Bitlis: Gayrimenkul fiyatlarının ve sosyal yaşam masraflarının aileler için en erişilebilir kaldığı Doğu Anadolu kentlerinden biri.

Kars: Bölge genelinde ortalama konut satış ve kira fiyatlarının makul seviyelerde seyretmesiyle dikkat çekiyor.

Bingöl: Hanehalkı bütçesinde barınma ile çocuk yetiştirme kalemlerinin en az yük oluşturduğu illerden.

Sivas: İç Anadolu'da büyükşehirlere kıyasla hem kiralık hem satılık konuta ulaşmanın çok daha kolay olduğu bir merkez.

Yozgat: Düşük yaşam maliyeti ve gayrimenkul piyasasındaki erişilebilir fiyatlarıyla bütçe dostu kentler arasında.

Erzurum: Bölgesel bir merkez olmasına karşın, konut ve bakım maliyetlerinin geliri en az erittiği büyükşehirlerin başında geliyor.

Tokat: Yerel ekonomik yapısı, makul gayrimenkul piyasası ve uygun kreş/bakım olanaklarıyla aile kurmanın en ekonomik olduğu illerden.