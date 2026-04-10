Yozgat’ta yapılan Okullu Yıldızlar Futbol yarı final grubunda Çorum Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu final maçında Adıyaman şampiyonunu yenerek Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Antrenör Mustafa Kemal İdikut yönetiminde Emirhan İçağası, Selman Bilge, Emir Yerlikaya, İsmail Berkay Kırbıyık, Ahmet Taha Kartal, Yakup Mert Koçak, Fazlı Eymen Çeliker, Elyasa Türkoğlu, Mehmet Cevdet Buçaktepe, Ediz Darmancı, Muhammet Eren Şahin, Enes Koçyiğit, Hasan Kağan Seyhan, Muhammet Fatih Şimşek, Mücahit Serkan Ünal, Gazi Efe Ünsal, Fatil Talha Berberoğlu ve Süleyman Kayra Özbek’li kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda yaptığı maçlarda Kayseri ve Nevşehir’i 4-1 Kıbrıs’ı ise 2-1 yenerek birinci olarak diğer grubun ikincisi ile Türkiye finallerine gitmek için karşılaştı.

Rakibi önünde uzatma dakikalarıa 2-1 önde giren Yıldırım Beyazıt son saniyede gelen penaltı kararı ile normal süreyi 2-2 beraberlikle tamamladı.

Penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 üstünlük kuran Yıldırım Beyazıt Türkiye’nin sekiz takımının mücadele edeceği Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. Yıldızlar Türkiye finalleri 5-9 Mayıs tarihlerinde Trabzon’da yapılacak.