Tunceli’de dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki aracın camından içeri girerek sürücüye isabet etti. Kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Tunceli-Ovacık karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağışın ardından dağdan kopan kaya parçası, Ali Ekber Soylu'nun kullandığı kamyonetin ön camından içeri girdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, kaya parçasının isabet etmesiyle yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kamyonetin içerisine giren kaya parçasını çıkartırken, sürücüye de ilk yardımda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk olarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Soylu, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.