Vergi kaybı için kesilen cezada 120 milyar lira ile rekor kırıldı Vergi kaybı için kesilen cezada 120 milyar lira ile rekor kırıldı

Akdeniz’de yer alan Gökova Körfezi'nde, 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir  deprem meydana geldi. Depremin, yerin 15.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk bilgilere göre, sarsıntının çevre bölgelerde ciddi bir hasara veya paniğe yol açmadığı bildirildi.

Son dakika | Datça açıklarında deprem - 1. Resim

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem​ Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve "Son Depremler" listesiyle kamuoyuna sunmakta. Akdeniz​ depremlerinden sonuncusu 4 Ocak 2025 tarihinde saat 19:06'da Antalya Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkiinde 3.1 büyüklüğünde ve 76 km derinlikte bir deprem meydana geldi

Son dakika | Datça açıklarında deprem! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com