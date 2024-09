Ahlatcı Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor'da Del Valle'nin yılan hikayesine dönen ayrılığı netleşti. Venezüellalı kanat oyuncusu, ayrıldığını açıkladı.

Çorum FK maçı öncesinde takımdan ayrıldığı belirtilen ancak yapılan görüşmeler neticesinde geri dönerek Çorum FK maçında ilk 11'de yer alan Del Valle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıldığını duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Bugün minnet ve karışık duygularla dolu bir kalbimle veda ediyorum Bu şehir kariyerimin en iyi sezonuna tanık oldu, sahada her damla emeğimin bıraktığı ve karşılığında çok daha fazlasını aldığım bir yer. Sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da büyüdüm, her zaman beni destekleyen ve bana inanan bir toplulukla çevrili.Sizler, tutkunuz ve yorulmak bilmeyen nefenizle beni her zaman en iyisini yapmaya iten güç oldunuz.Bugün ayrılıyorum ama bu kesin bir veda değil. Onları her zaman kalbimde taşıyacağım. Her an için, her gülümseme için, her alkış için teşekkürler. En güzel anıları alıyorum ve yol şu anda beni başka bir yere götürse de bilin ki bir parçam burada, sizinle kalıyor" ifadelerini kullandı.