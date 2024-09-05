Ahlatcı Çorum FK'nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde 4.hafta maçları tamamlanırken, 5 kulübün yanı sıra 1 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ahlatcı Çorum FK maçının 10.dakikasında, Çorum FK'lı futbolcu Kerem Kalafat'a yaptığı "kural dışı hareket" nedeniyle kırmızı kart gören Sakaryasporlu futbolcu Mustafa Pektemek'i tedbirli olarak PFDK'ya sevk ederken, Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor, Ankargücü, Amed Sportif Faaliyetler ve Yeni Malatyaspor ise Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüpler oldular. Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", Ankaragücü, İstanbulspor maçındaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahürat", Yeni Malatyaspor, Erzurumspor maçındaki "talimatlara aykırı hareket", Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", Esenler Erokspor da Gençlerbirliği maçındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.