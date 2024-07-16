AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Delice-Çorum hızlı tren ihalesinde pürüz çıktığını açıkladı.

AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Samsun Milletvekili Mehmet Muş, projede pürüz çıkmasının sebebinin ‘Çorum’dan kaynaklandığı’ şeklinde konuşması Çorumluları kızdırdı.

MEHMET MUŞ'TAN TEPKİ ÇEKEN ÇORUM AÇIKLAMASI

Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesi hakkında bilgi verirken, gülerek projede pürüz çıkmasından Çorum’u sorumlu tutması tepki çekti.

Muş; “Delice-Çorum hızlı tren projesi ihalesi yapılmak üzereydi. Bir pürüz çıkmış Çorum’dan dolayı. O pürüz giderilince Samsun-Çorum arası ihale yapılacak" dedi.

Konuşmasının devamında Samsun’un yatırım alması için Ankara-Samsun hızlı tren projesinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Muş; “Bizim yoğunlaştığımız yer Samsun-Trabzon arası değil. Bizim gündemimizde Samsun-Ankara, Ankara'dan da Mersin'e olan hat var. O bizi Mersin Limanı'na bağlayacak. O olduğu zaman biz daha çok yatırım alabiliriz.” şeklinde konuştu.