Kuruluşlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında erkeklerde birinci kadınlarda ise ikinci olan Gençlikspor takımları kazandıkları kupalarla Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demırkıran’ı ziyaret ettiler.

5-7 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen Kuruluşlar arası Masa Terisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor kadır takımı Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Asu Ayça Şenyuva’dan oluşan kadrosu ile finalde kaybederek ikincilik kupasını almıştı.

Mesut Kuşgöz, Muammer Kaya, Ali Afşin Gül ve Ziver Gündüz’den oluşan erkek takımı ise final maçınıda kazanarak Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Ziyaret sırasında Gençlikspor masa tenisi takım sporcuları katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum’un masa tenisinde her alanda söz sahibi konumda olduğunu kuruluşlarda da geçen yıl elde edilen başarıların bu yılda tekrar edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti ve bu başarıların devam etmesini diledi.