Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde, şehitleri andı.

Çorum’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, 10 Temmuz'da 28 yükümlünün katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu seminerle başladı.

Seminerler, 14 Temmuz'da 91 yükümlü ve 12 personelin katılımıyla iki ayrı oturumla devam etti. Müdürlük bünyesinde görevlendirilen İl Vaizi Faruk Özdemir tarafından verilen seminerlerde, 15 Temmuz gibi olaylara zemin hazırlayan din istismarının karakteristik özellikleri, birlik ve beraberliği bozan durumlar ve bu tür istismarlarla mücadele yöntemleri gibi kritik konular ele alındı.

Seminer programının yanı sıra anma ziyaretleri de gerçekleştirildi. Müdürlük personeli, ilk olarak Hıdırlık Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı'nın mezarını ziyaret etti.

İl Vaizi tarafından şehidin kabri başında dualar okundu. Ardından Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç ve 12 personel, Çorum İl Şehitliği'nde il protokolünün de katılımıyla saat 11.00'de düzenlenen resmi anma törenine iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dualarla devam etti. Program, şehit mezarlarına karanfiller bırakılması ve Şehitlik Anı Müzesi'nin ziyareti ile sona erdi.