Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra T., dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.