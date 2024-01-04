İstanbul Kağıthane'de madde bağımlısı 35 yaşındaki bir adam, silah çektiği babası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Genç evde hayatını kaybederken, babası ise polisi arayarak teslim oldu. Gencin uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği belirtildi.

UYUŞTURUCU PARASI YÜZÜNDEN DARP ETTİ

Olay, saat 02.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ali Çiftçi, bir süredir uyuşturucu parası yüzünden kargo firmasından emekli babası Erol Çiftçi (56) ve annesi Sıdıka Çiftçi'yi darp etti. Ailesinin bu yüzden evden kovduğu Ali Çiftçi, dün gece saatlerinde babasının olduğu eve geldi. Babasının eve almadığı genç, ona bir daha madde kullanmayacağına dair söz vererek ikna etti. Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğlu Ali Çiftçi'yi eve almak için kapıyı açtı. O esnada oğlu babasına silah çekerek para istedi. İkili arasında çıkan arbedede elinden silahını alan Erol Çiftçi, oğlunu önce omzundan ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu Ali Çiftçi, evde hayatını kaybetti.

BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından baba Erol Çiftçi, polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci kanlar içerisinde yerde buldu. Baba Erol Çiftçi ise olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gencin cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

“SİLAHI ELİNDEN ALARAK VURMUŞ”

Olayla ilgili konuşan aile yakını Vedat Koçer, “Ali kardeşimiz 35 yaşında madde bağımlısı birisiydi. 6 yıldır bu illeti kullanıyordu. Ailesini çok rahatsız ediyordu. Babası ve annesiyle çok sorunlar yaşadı. Dün gece 02.30 sıralarında Ali eve gelmiş. Babasına kapıyı açmasını söylemiş. Babası artık yatak odasının kapısını bile kilitleyerek yatıyordu. O arada babasına tatlı sözler söylemiş. Ali, babasına, ‘Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen bizim babamızsın' demiş. Erol ağabey, bu laflara kanarak kapıyı açmış. O arada babasına doğru silahı çekmiş. Erol ağabey de silahı elinden alarak vurmuş. İlk önce omzundan vurduktan sonra üç kere de vücuduna mermi almış. Ali evde vefat etmiş. Erol ağabey, emniyeti arayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuş. Sonra ambulans gelerek almış. Ali, son 10 gündür çığırından çıkmıştı. Babasından para isteme mevzusu değil. Erol ağabey, Ali'ye çok paralar verdi. Ali'nin gördüğü halüsinasyonlardan dolayı olay oldu” dedi.

ARBEDE ÇIKTI!

Öte yandan emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan Erol Çiftçi, “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Baba Çiftçi, ifadesinde uzun süredir oğlunun kendisinden uyuşturucu madde için para istediğini, eşini ve kendisini darp ederek küfürler savurduğunu, bu yüzden oğlunu evden kovduğunu, olay günü oğlunun tatlı sözler söyleyerek kendisine kapıyı açtırdığını ve silah çektiğini söylediği ancak çıkan arbedede silahı elinden alarak oğluna ateş açtığını belirttiği bilgisine ulaşıldı.