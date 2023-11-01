Tahmini Okuma Süresi: dakika

Deniz Feneri Çorum Koordinatörlüğü, İsrail’in katliam yaptığı Gazze için yardım standı açtı.

Deniz Feneri Çorum Koordinatörlüğü Hürriyet Parkında açtığı stantta el örgüsü ürünlerin satışını yapıyor. Elde edilecek gelirle Gazze’de abluka altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara yardımda bulunulacak.

Deniz Feneri Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, “İsrail, Gazze’de genç, yaşlı, çocuk, bebek demeden herkesi katlediyor. Zaten yıllardır abluka altında adeta kapalı bir cezaevi gibi olan Gazze’de halk İsrail’in saldırılarını şiddetlendirdiği şu günlerde zor günler geçiriyor. Bizde Deniz Feneri Çorum Koordinatörlüğü olarak Gazze halkında yardımda bulunmak amacıyla gönüllülerimizin elleriyle ördükleri ürünleri açtığımız stantta satışa çıkarttık. Tüm Çorum halkını Hürriyet Parkı’nda açtığımız ve Pazar günü akşamına kadar açık olacak standımıza davet ediyorum” dedi.