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Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti.

Ziyarette, nöbetçi eczanelerin olduğu bölgelerde, nöbet güvenliğini alma adına nöbetçi emniyet güçlerinin daha fazla ring atması, eczanelerde son zamanlarda sıkça rastlanmaya başlanan renkli reçeteye tabi olan ilaçların suiistimali gibi konular üzerinde görüş alış-verişinde bulunuldu.

Ayrıca, Emniyet Teşkilatı ile Eczacı Odası arasında koordinasyonlu çalışma ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi konuları görüşüldü.

Ziyarete Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sertan Saygı Çalışkan ile Hamdi Kartal’da katıldı.