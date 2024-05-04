Çorumlu Astsubay Kd.Çvş. Ata Göçmen Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, 3 Mayıs'ta Pençe operasyonu bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Çorumlu astsubay, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Kargın köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Astsubay Ata Göçmen'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.