Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Pendikspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çorum FK'nın Pendikspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadığını ifade eden Dere, "Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen topa her ne kadar biz hakim olsak da hem bireysel hatalarımız hem de sonuca ulaşmayan paslarımız sebebiyle etkili pozisyonumuz neredeyse yoktu." dedi.

Yönetimin ve camianın istediği futbolun bu olmadığını belirten Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcularımızın ivedilikle kendilerine gelmesi; ortaya Süper Lig'i isteyen bir oyun koymaları şart.

Karamsarlık, pes etmek, kızmak, küsmek yok. Sonuna kadar inanmak, mücadele etmek, istemek ve bunu sahaya yansıtmak var. İnşallah önümüzdeki hafta Sivasspor ile evimizde oynayacağımız karşılaşma bunu göreceğimiz karşılaşma olacak.

Amasız, fakatsız, lakinsiz. ARCA Çorum FK Süper Lig'e çıkacak."