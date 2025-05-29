Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, genel çalışmalarını özetlediği toplantıda kişiye özel imar düzenlemesi iddialarına cevap verdi. Dere, kişiye özel imar düzenlemesi yapılmadığını, yapılan revizyon işlemlerinin bölgesel ve Sungurlu’nun genelini kapsadığını, usulsüz ve hukuka uygun olmayan hiçbir işin yapılmadığını açıkladı.

Sungurlu Mesire Kafe’de düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Muhsin Dere, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhsin Dere, ilçenin ve hızla gelişmekte olan Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verebilmek adına, mevcut beton santralinin yetersizliğinden dolayı belediye olarak kendilerinin beton santrali kurduklarını söyledi.

‘2026’NIN SONUNA KADAR 212 KİLOMETRELİK İÇMESUYU İSALE HATTI YENİLENECEK

Su kuyuları ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Dere, şunları söyledi: “Su sorununa çözüm üretebilmek adına sondaj, su kuyusu ve mevcut içme suyu isale hatlarının bakım-onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. 10 adet su kuyusu ve 15000 metre içme suyu hattı İlçemizin kullanımına sunulmuştur. Asbestli boruları değiştirilip abone bağlantısı tamamlanan 37 kilometrelik hattan sonra 47 kilometrelik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için ihalemiz tamamlanmış olup yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Belediyemiz tarafından 2026 yılsonuna kadar Sungurlu’nun tamamının (212 kilometrelik) içme suyu isale hatlarının yenilenmesi planlanmaktadır.”

‘SICAK ASFALT PLENT TESİSİ HİZMETE AÇILACAK’

Sıcak asfalt ve sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla ilgilide bilgi veren Dere, “Birinci etapta, önceki idarenin, şehrin ana arterlerinde yaptığı beton uygulamasının (bu uygulama yanlış bir uygulama olup yapacağımız sıcak asfalt çalışmalarından daha yüksek verim alınması adına dökülen betonların söküm işlemi gerçekleştirilmiştir) yerine sıcak asfalt dökümü yapılmıştır. Altyapı çalışması tamamlanan yaklaşık 10 kilometrelik ana arterlerimizde sıcak asfalt çalışmalarının ikinci etabı gerçekleştirilmiştir. 2 hafta içerisinde tamamlanan sıcak asfalt döküm çalışmalarımız yol çizgileri ve trafik levhalarıyla birlikte tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Sathi kaplama asfalt tesisi tekrar faal hale geçirilmiştir. Sıcak Asfalt Plent Tesisi için sözleşme imzalanmış olup bu yaz içinde tesis kurulup hizmet verir hale getirilecektir” dedi.

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Araç filolarını da güçlendirdiklerini aktaran Dere, 1 adet beton pompası, 1 adet loader, 3 adet mikser kazanı yenilemesi, 1 adet vakumlu çöp süpürme aracı, 1 adet 32 metre merdivenli itfaiye aracı ve 3 adet elektrikli motorsikleti filolarına dahil ettiklerini söyledi.

28 DÜKKANIN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yukarı Sanayi Sitesi’ndeki 28 adet dükkanın inşaatının devam ettiğini belirten Dere, 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması planlandığını ifade etti.

YAPACAĞI PROJELERİ PAYLAŞTI

Yapacağı projelerle ilgili de bilgi veren Dere, “GES’in tahsisi yapıldı, süreç işliyor. Kültür Merkezi, Halk Ekmek, Asfalt Plent Tesisi proje aşamasında, sözleşme imzalandı. Dijital billboardları Haziran ayının sonuna kadar, klimalı otobüs duraklarını ise yazın sonuna kadar hizmete sunmuş olacağız. Aşevi, düğün salonu, mahalle konakları, kapalı Pazar yerleri, otel ve hamam, emekli kafe projelerimizin ise çalışmaları devam ediyor. Sungurlu’ya çakılacak her çivinin destekçisi ve takipçisiyiz” diye konuştu.

Dere, Sungurlu’nun herhangi bir bölgesinde, kişiye özel imar düzenlemesi yapılmadığı; yapılan revizyon işlemlerinin bölgesel ve Sungurlu’nun genelini kapsadığı, usulsüz ve hukuka uygun olmayan hiçbir işin yapılmadığını ifade ederek, basında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.