Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mimar Sinanspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti ve futbolcularını verdikleri mücadeleden dolayı kutladı. Dere, Mimar Sinanspor kulübünüde misafirperverliği ve mücadelesinden dolayı tebrik eden Dere ‘Mimar Sinanspor kulübüne BAL liginde başarılar diliyorum’ dedi.

Muhsin Dere, 1. Amatör Küme final niteliğindeki maçı tribünden izledi ve maç sonunda da Mimar Sinanspor takımını saha içinde Sungurlu Belediyespor’u ise soyunma odasına giderek verdikleri centilmence mücadeleden dolayı tebrik etti. Dere maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: ‘Sungurlu Belediyespor Futbol Takımımız, Mimar Sinan Gençlik Spor’u 1-0 mağlup etti. Sahada ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve kazanma iradesiyle galibiyeti sonuna kadar hak eden takımımız; kaçırdığı penaltıyı gole çevirebilse BAL Ligi yolunda çok daha güçlü bir adım atacaktı. Aldığımız bu sonuç, azmin ve inancın asla gerilemeyeceği yürüyüşümüzün sadece bir durağı niteliğinde.

Dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen bu karşılaşmanın ardından; BAL Ligi’ne yükselmeyi büyük ölçüde garantileyen Çorum’umuzun kıymetli takımlarından Mimar Sinanspor’u tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca küfürsüz ve centilmence takımlarını destekleyen her iki takımın taraftarlarına ve bizi en güzel şekilde misafir eden Mimar Sinan Gençlik Spor yöneticilerine teşekkür ediyorum. BAL liginde Mimar Sinan’ımıza başarılar diliyorum.

Sporun birleştirici gücünü en doğru şekilde sahaya yansıtan; kötü alışkanlıklardan uzak, ahlaklı, disiplinli ve hedef sahibi bir gençliğin yetiştiği mektep niteliği teşkil eden Sungurlu Belediyespor Futbol Takımımıza ise İlçemizi en doğru şekilde temsil etmeleri sebebiyle teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanıyorum ki bugün verilen emek, yarının büyük başarılarının temelidir. Çorum’umuzun gençleri bu sahalarda yetişecek, şehrimizin ortak değeri Çorum FK gibi büyük kulüplerin forması altında önemli başarılara imza atacaktır.