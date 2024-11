“Bir ve birlikte Hilal’e doğru Türkiye Toplantıları” kapsamında Afyonkarahisar’da, düzenlenen toplantıya MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı Başkanlık etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik il teşkilatları, Bir ve birlikte Hilal’e doğru Türkiye Toplantıları kapsamında Afyonkarahisar’da buluştu. Afyonkarahisar Atlıspor Kulübü Kongre ve Balo Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP MYK üyesi Erkan Haberal, Muhammet Fatih Yaşar, Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet kahveci, Kütahya il Başkanı Selçuk alıç, Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, il yönetimleri ve partililer katıldı.

“DÜNYAYA TÜRKÇE BAKIYOR, ÇAĞI TÜRKÇE OKUYORUZ”

Toplantının kapanış konuşmasını ise MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, yaptı. Kayrıcı, buradaki konuşmasında, MHP siyasi istikametini milli ve manevi değerlerden beslenerek, tarihin ve coğrafyanın şartlarını hassasiyetle takip ederek belirlediğini söyledi. Kayrıcı, “Milliyetçi Hareket Partisi siyasi istikametini milli ve manevi değerlerimizden beslenerek, tarihin ve coğrafyanın şartlarını hassasiyetle takip ederek belirlemektedir. Biz ‘Önce ülkem ve Milletim, sonra partim ve ben’ anlayışıyla siyaset yapan genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin çizdiği yolda, önce vatan, önce millet ve her şeyden önce Türkiye diyerek siyaset yapıyoruz. Büyük Türk milletinin güvenliğini, refahını her şeyin üzerinde tutuyor, adımlarımızı vatanımızın ve devletimizin menfaatlerini önceleyerek atıyoruz. Dünyaya Türkçe bakıyor, çağı Türkçe okuyoruz. Gelişmeleri Ankara vizyonu ile yorumluyoruz. Türk milleti ile yarım kalan hesabı olanları görüyor ve milli duşumuzdan asla taviz vermiyoruz” şeklinde konuştu.

“OYUNLARI BİR BİR BOZUYORUZ”

Kayrıcı, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak günü kurtarmak, makam ve mevkii korumak adına yapılan köksüz siyaseti sonuna kadar reddediyoruz. Bozgunculuk çıkarmak için pusuya yatanlarla, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelerle tüm kararlarımızla mücadele ediyoruz. Yabancı başkentlerden Türkiye’ye dayatılan yapay ve bölücü söylemlerin papağanlığını yapan zillete aziz milletimizin itibarı etmediğini görüyoruz. Fitneye yayan siyasetçilerin, sözde gazetecilerin, sosyal medya tetikçilerinin, FETÖcü hainlerin, bölücü mihrakların ve dış bağlantı casusların ülkemizin gündeminin esir almasına izin vermiyor ve oyunlarını bir bir bozuyoruz. Biz milletimizin gerçek gündemiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meseleleri ilgileniyor, ‘Bir ve Birlikte Hilal’e doğru yolculuğumuza Anadolu’yu karış karış dolaşarak, aziz milletimizle gönül köprüleri inşa ediyoruz. Bizim siyasi hayatımızda başımızı öne eğecek, yüzümüzü kızartacak bir yanlışımız, verilemeyecek bir hesabımız hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü bizim genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli tüm varlığını Büyük Türk milletinin varlığına, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına adamış bir Türkiye sevdalısıdır” dedi.

“TERÖR BİTSİN, HUZUR GELSİN İSTEYEN HER VATAN EVLADI BU EHLİ SIMSIKI TUTMALI, BU ÇAĞRININ ETRAFINDA KENETLENMELİDİR”

Devlet Bahçeli’nin bebek katili Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı için de şunları söyledi: “Dünyada krizler her geçen gün artmakta, küresel sistem temelinden sarsılmakta ve temel coğrafyamız her gün şiddeti artan savaş ve kargaşa ortamının çekim merkezi haline gelmektedir. Bir tarafta İsrail’in Filistin’e yönelik kanlı saldırıları ve sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti, diğer tarafta Mavi Vatan’daki egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar ve hiç cephemizi dağıtmak için piyasaya sürülen algı operasyonları düşünüldüğünde, milli güvenliğimizin tehdit altında olduğunu görülmektedir. Türkiye adeta bir ateş çemberinin ortasındadır ve kaybedecek zamanımız yoktur. Bu yüzden genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin bölücü terörden beslenenlerin maskesini düşüren çağrısını doğru anlamak ve anlatmak her Türk milliyetçisinin vazifesidir. Dikkat ediniz. Sayın genel başkanımız çağrısında en çok kandilde ABD’nin uçaklarını yapan teröristler ve emperyalistlerin yurt içindeki sözcülüğüne soyunan köksüzler rahatsız olmuştur. Çünkü genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmaya, devletin bekasını, milletin refahına Türk milletinin birliğine ve beraberliğine el uzatmıştır. Terör bitsin, huzur gelsin isteyen her vatan evladı bu ehli sımsıkı tutmalı, bu çağrının etrafında kenetlenmelidir. Artık vakit zamandır, vakit Büyük Türk milletinin bir olma vaktidir. Vakit yeni yüzyılın Türk ve Türkiye yüz yılı yapma vaktidir. Söz konusu vatandır. Aziz vatan emperyalizmin bölücü terör planına kurban edilmeyecektir.” Toplantıda, MHP MYK üyesi Erkan Haberal, Muhammet Fatih Yaşar, Kütahya il Başkanı Selçuk Alıç, Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ da gündemdeki konulara değindiği birer konuşma yaptı.