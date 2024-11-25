AK Parti Çorum'da üç ilçe kongresini daha tamamladı.

Dün Alaca ve Boğazkale, bugün ise Mecitözü ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Kongrelere AK Parti İl Koordinatörü Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve teşkilat mensupları katıldı.

Alaca'da Mücahit Gürsoy, Boğazkale'de Hacı Mustafa Pulla, Mecitözü'nde ise Haşim Atmaca ilçe başkanı seçilerek görevi devraldı. İl Başkanı Murat Günay, önceki ilçe başkanları ve yönetimlerine teşekkür ederek, yeni seçilen başkan ve yönetimlerine başarı dileklerinde bulundu.

Günay, Mecitözü kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin davasını ve yol arkadaşlığını terk etmeyen Mecitözü halkına teşekkür etti. Günay, AK Parti'nin Çorum'da kardeşlik ikliminde kongrelerini gerçekleştirdiğini ve partinin yenilenerek güçlendiğini vurguladı. AK Parti'nin milletle gönül diliyle konuştuğunu ve taleplerini dikkate alarak çalıştığını söyledi.

Günay, AK Parti'ye yönelik hesap içinde olanların, partinin her türlü engellemelere rağmen milletin desteğiyle iktidar olduğunu ve 22 yıldır yoluna devam ettiğini söyledi. 'AK Partimizde teşkilat kültürü, ortak akıl , parti disiplini ile hareket edilmesi tüzüğümüz gereğidir' diyen Murat Günay 'Bizde aslolan davadır" diye ifade etti.

Günay konuşmasında, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başta ilk öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, bizlere siyaseti öğreten liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın, hemşehrimiz şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kongrelerimizin ülkemize şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyor Durmak yok yola devam."dedi.