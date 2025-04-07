Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Ankara Milletvekili Alacalı Hemşerimiz Av. Ali Haydar Hakverdi, CHP Parti Meclisi’ne seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP'ye kayyum atanmasının önüne geçmek amacıyla yaptığı çağrı üzerine toplanan CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

‘İrade Milletindir’ temasıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayda, Özgür Özel, kayıtlı 1323 delegeden 1276’sının katıldığı oylamada, 1171 delegenin oylarıyla yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Olağanüstü Kurultayda, genel başkanlık seçiminin ardından 52 kişiden oluşan Parti Meclisi için de seçim yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesinden parti meclisine aday gösterilen 25, 26 ve 27 Dönem CHP Ankara Milletvekili Alacalı Hemşerimiz Av. Ali Haydar Hakverdi, aldığı 728 oyla 23. Sıradan CHP Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.