Çorum’da devrilen hafif ticari araçtaki, aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Harun İ. (43) idaresindeki 66 LT 061 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Ankara kara yolu 9. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle aynı aileden Seçilay İ. (16), Ahmet E.İ. (14), Emre İ. (10), Güner İ. (39), Ayşe B.İ. (17) ve Zeynep S.İ. (4) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Seçilay İ. ve Emre İ, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Editör: Anadolu Ajansı