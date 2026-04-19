Türk Ocakları Çorum Şubesi tarafından gerçekleştirilen Ocakbaşı Sohbetleri devam ediyor.

Bu hafta TBMM’nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programda “Egemenlik Meşalesi: 23 Nisan Ruhu ve Türk Ocakları” konusu ele alınacak.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Yıldırım’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, “Savaşın Yetimlerinden Cumhuriyet’in Sahiplerine” başlığı çerçevesinde değerlendirmeler yapılacak.

Program, yarın saat 20.00’de derneğin Turgut Özal İş Merkezi Kat 3’teki yeni adresinde gerçekleştirilecek.