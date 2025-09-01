Dodurga futbol sahası iki üst lig takımı Gençlerbirliği ile Arca Çorum FK Gelişim Ligi takımları arasında hazırlık maçlarına ev sahipliği yaptı.

Cumartesi günü Dodurga ilçe sahasında Arca Çorum FK ve Gençlerbirliği U 16 ve U 17 Gelişim takımları hazırlık maçlarında karşı karşıya geldiler.

Dodurga İlçe sahasında oynanan Gelişim Ligi hazırlık maçlarını Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Ankara Oftaşspor Başkanı hemşehrimiz Ahmlet Etci, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferpat Arıcı, Arca Çorum FK Genel Koordinatörü Salih Öztürk ile ilçedeki futbol severler izledi.

İki takımında sezon öncesi tüm futbolculara forma verdiği maçlarda Gençlerbirliği takımları iki kategoride de 2-0 galip geldiler. Maçlar öncesinde Arca Çorum FK Alt Yapı Genel Koordinatörü Salih Öztürk tarafından hazırlık maçlarına her türlü desteği veren Kaymakam Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve Kaymakam Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve Oftaşspor Kulübü Başkanı Ahmet Etçi'ye üzerlerinde isimleri yazılı forma hediye edildi. Oftaşspor Kulübü Başkanı Ahmet Etçi'ye isimleri yazılı forma hediye edildi.

Maçın ardından iki takım idareci, teknik heyetleri ve futbolcuları Dodurga Belediyesi tesislerinde Dodurga Belediyesi tarafından ikram edilen yemeği birlikte yediler. İki takım birbirlerine zorlu lig maçlarında başarılar diledi.