Dodurga'da "Gençlik Kupası Futbol Turnuvası" düzenleneceği bildirildi. Dodurga İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvanın başvurularının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Turnuvaya katılmak isteyenlerin Dodurga ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmeleri veya ilçede bulunan bir kurumda görev yapmaları şartlarından en az birini taşımaları gerekiyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmuş olmak da katılım şartları arasında yer alıyor. Turnuvaya katılmak isteyenler 11 Nisan Cuma günü saat 15.00'e kadar başvuru yapabilir." denildi.