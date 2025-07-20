Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güzeloba Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin fenalaştığını fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yahya Yılmaz (28) olduğu belirlenen genci, Sahil Güvenlik ekibinden teslim alarak hastaneye götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Morgun önüne gelen yakınları, gencin akşam saatlerinde doğum günü kutlaması için evinden ayrıldığını ve dönmediğini ifade etti.