Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin verimliliğini, etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla 15 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet vermeye başladı.

İstasyonun bölgenin artan ihtiyaçları doğrultusunda A1 rolünde planlandı ve “doktorlu istasyon” olarak yapılandırıldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni istasyonun ileri yaşam desteği donanımlı ambulansı ve tam teşekküllü müdahale ekipmanıyla, il merkezi ve çevresindeki kritik vakalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek üzere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceği ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan, yeni açılan Merkez 15 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.

Yeni birimin fiziki ve teknolojik donanımı yerinde inceleyen Zehir, istasyonda görev sağlık personelleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Merkez 15 No’lu İstasyonu’nun uzman kadrosu ve ileri donanımıyla sahada müdahale süresini kısaltacağını ve kaliteli sağlık hizmetini vatandaşlara daha hızlı ulaştıracağını aktaran Zehir, bölgeye konuşlandırılan A1 rollü doktorlu istasyonun kritik vakalarda hem hastaneye ulaşım süresini önemli ölçüde azaltacağını hem de ilk müdahalede hastalara hekim desteği sunacağını kaydetti.