Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, alanında uzman kadrosu ve ileri teknolojiye sahip donanımıyla yalnızca Çorum’a değil, çevre illerden gelen hastalara da nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre; klinikte 1 öğretim üyesi, 3 uzman hekim ve 1 gastroenteroloji yan dal asistanı görev yapıyor, aynı zamanda Çorum’da yan dal uzmanlık eğitimi veren tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Gastroenteroloji Kliniğinde endoskopi, kolonoskopi, ERCP, EUS ve ESD gibi ileri düzey tanı ve tedavi işlemleri başarıyla ve düzenli olarak uygulanıyor. Deneyimli uzman kadrosu sayesinde, yalnızca ilimizden değil çevre illerden sevk edilen hastalara da yüksek standartlarda sağlık hizmeti veriliyor.

Bunun yanı sıra; kronik karaciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları (IBD) ve diğer gastroenterolojik hastalıklara yönelik özellikli poliklinik hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

2026 yılında kliniğe kazandırılan yeni nesil endoskopi, kolonoskopi ve EUS cihazları ile tanı ve tedavi süreçlerinde hem hizmet kapasitesi hem de kalite standartları daha da yükseltilirken, hastalara daha hızlı, güvenli ve etkin sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Gastroenteroloji Kliniği, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının gayreti sayesinde her yıl binlerce hastaya başarılı tanı ve tedavi hizmeti sunuyor.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, gastroenteroloji kliniği çalışanlarıyla bir araya gelerek kliniğin mevcut çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye sunulan sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik planlamaların ele alındığı toplantıda, sağlık hizmetlerinde kalite odaklı çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Başhekim Gömeç, Gastroenteroloji Kliniğinin özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür ederek, “Hastanemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Gastroenteroloji Kliniğimizde de hasta odaklı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetini her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” dedi.