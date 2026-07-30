Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında sigara bırakma hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Alaca Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Adölesan Sigara Bırakma Polikliniği, Türkiye’deki ilk örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Tütün ve tütün ürünlerinin; kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok önlenebilir sağlık sorununun temel nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekilirken, sigaranın bırakılmasının yaşam kalitesini artıran en önemli koruyucu sağlık adımlarından biri olduğu vurgulandı.

GENÇLERE ERKEN MÜDAHALE

Adölesan Sigara Bırakma Polikliniği’nde, özellikle ergenlik döneminde başlayan tütün kullanımının kalıcı bağımlılığa dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Poliklinikte çocuk ve gençlere yönelik danışmanlık, bağımlılık değerlendirmesi, tedavi ve takip hizmetleri multidisipliner yaklaşımla sunuluyor.

Uzmanlar, erken dönemde verilen profesyonel destek sayesinde gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının sağlandığını ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kronik hastalıkların önlenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

13 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Çorum genelinde vatandaşların sigara bırakma hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla toplam 13 Sigara Bırakma Polikliniği faaliyet gösteriyor.

Bu hizmetler il merkezinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile 1, 3 ve 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezlerinde; ilçelerde ise Osmancık, Sungurlu, İskilip, Alaca, Bayat, Boğazkale ve Ortaköy Devlet Hastanelerinde sunuluyor.