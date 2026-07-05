Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde sağlık alanında görev yapan meslek elemanlarına yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim programı düzenlendi.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, Çocuk Gelişimci Zübeyde Nur Akbaba tarafından sağlık personelinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolü, başvuru ve yönlendirme süreçleri ile kurumlar arası iş birliği mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime ŞÖNİM Müdürü Şükran Uzun da katılırken, program katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından vaka örnekleri üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme ve karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlandı.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ve meslek personelinin bilgi ile farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.