Futbol Federasyonu dört haftalık maç programını açıkladı.

Çorum FK iki maçını cumartesi bir maçını pazar bir maçını ise Çarşamba günü oynayacak.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre ligin 32. haftasında Çorum FK sahasında oynayacağı Eserler Erokspor maçını 5 Nisan cumartesi günü saat 19’da Yeni Stadyumda oynanacak.

Ligin 32. hafta maçları hafta içinde oynanacak. Çorum FK’nın Erzurumspor ile oynayacağı maç 9 Nisan Çarşamba günü saat 14’de Kazım Karabekir Stadyumunda oynayacak.

34. haftada Çorum FK sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçı 13 Nisan pazar günü saat 19’da Yeni Stadyumda oynayacak.

Ligin 35. hafta maçında ise Çorum FK Amedspor deplasmanına çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takım 19 Nisan cumartesi günü Diyarbakır Stadyumunda oynayacağı maçın başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi.