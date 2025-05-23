Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada Gazze’de katliam yapan İsrail’e tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin “48 saat içinde 14 bin bebek ölebilir” diye uyarıda bulunduklarını belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Bizim iktidarımız ve yöneticilerimizde masanın üstünden uyarıyı tekrar yaparak Gazze’nin yanında olduklarını ve Gazze’ye destek olacaklarını belirtiyorlar. Ama iş icraata gelince fos çıkıyor. Türkiye Cumhuriyetinde, Türk halkının karşısında İsrail’le karşı kaplan kesiliyorlar. Niye Türk milletini kandırmak çok kolay. Ticaret yok diyorlar ilişkiler kesildi diyorlar ama her türlü ticareti yapıyorlar. Gazi Mecliste İsrail ile ilgili bir gensoru verilse, kınama yapılsa buna iktidar ve iktidar ortağı vekilleri reddediyorlar işlem yapılmasına müsaade etmiyorlar. Halkı da boykota çağırıyorlar. Bu nasıl lahana turşusu nasıl perhiz anlamıyorum. İnsanların insani duygularıyla oynamayın. İktidar ve iktidar ortakları bu zulmün durmasını istese anında durdururlar ama istemiyorlar. Çünkü halkın karşısında konuşacak bir şeyleri kalmadı. Senaryo hep aynı devam ediyor” dedi. (Haber Merkezi)