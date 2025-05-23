Çorum Arenaspor’un iki sporcu ve bir antrenörü Balkan Masa Tenisi Şampiyonası için Bulgaristan’da.

15-19 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılan minikler ve küçükler Balkan Şampiyonası hazırlık kampına katılan antrenör Derya Bilgili ve sporcular Ahmet Çelik ile Muhammed Emre Kantik Bulgaristan’ın Albena şehrinde başlayan Minikler ve Küçükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonasında milli takımda görev yapıyor.

Muhammet Emre Kantik U 11 kategorisinde Ahmet Çelik ise U 13 kategorisinde milli takımda madalya mücadelesi veriyorlar. Çorum Gençlikspor Masa Tenisi Antrenörü Derya Bilgili ise milli takım teknik heyetinde görev yapıyor.