FATİH BATTAR

Çorum'da iki gencin kavgasında dükkanın camına giren bir genç kolundan ve sırtından yaralandı.

Olay bugün 18.00 sularında Saat Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki genç yolda bir anda kavgaya tutuştu. Kavga sırasında gençlerden biri gözlükçünün camına girdi.

Kanlar içinde kalan gencin yardımına olay yerinden geçen vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, cam kesikleri nedeniyle kolundan ve sırtından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındı.