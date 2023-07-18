FATİH BATTAR

Sanayi Sitesi 32. Sokak’ta hurda araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ağaçlık alanda başlayan yangın daha sonra hurdalığa sıçradı. Yangın sonrası bazı hurda araçlarda patlama sesi duyuldu.

İhbar üzerine Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.