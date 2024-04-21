şiddetli kuraklıkların yaşanacağı anlamına geleceğini söyleyerek, "Dolayısıyla bu zıt hidrolojik aşırılıklar, daha sıcak bir dünyada daha da şiddetleniyor." diye konuştu.

Avrupa'nın 1980'den bu yana küresel ortalamanın iki katı kadar ısındığını belirten Silva, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC), bu yüzyılda iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesinde yoğunlaşacağını açıkladığını bildirdi.

Silva, "Akdeniz'de, hava ve deniz sıcaklıkları, bunların ekstrem değerleri ile özellikle sıcak hava dalgaları, küresel ortalamanın üzerinde artmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu değerlendirmeye yüksek düzeyde güven duyuluyor. Yani bu gerçekleşmesi çok muhtemel bir durum. Isınma senaryolarına bağlı olarak bölgede yağışların yüzde 4 ila 22 azalması muhtemel." dedi.

Yağışlardaki bu azalmaya ilişkin diğer önemli endişe nedeninin ise kuraklık olduğuna değinen Silva, Akdeniz havzasındaki ülkelerde kuraklığın daha da yaygınlaşacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Silva, Akdeniz'deki deniz seviyesinin gelecek yıllarda daha da yükselmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, "Akdeniz çevresindeki alçak kıyı bölgelerinde sel risklerinin maliyeti muhtemelen artacaktır." diye konuştu.

Silva, iklim değişikliğinin, nehir akışlarını azaltarak bölgedeki su mevcudiyetini tehdit ettiğine dikkati çekerek, bu durumun bölgedeki hidroelektrik kapasitesinin azalmasına da neden olacağını söyledi.