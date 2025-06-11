Çorum'da gerçekleştirilen konserde sahne alan Türkiye ve dünyanın önde gelen gitar virtüözleri, vatandaşlara adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Çorum Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Gitar Anavatanında" konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, dünyaca ünlü gitarist Ricardo Moyano'nun yanı sıra Türkiye'nin önde gelen gitaristleri Ali Öztürk, Ayşegül Koca, Bekir Küçükay, Burak Özek, Ezgi Anıl ve Osman Ünsal Taşçı sahne aldı.

Gitarın usta isimleri, performanslarıyla adeta müzik ziyafeti sundu. O anları cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserin sonunda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurguladı.

Sanat etkinliklerini önemsediklerini dile getiren, Başkanı Aşgın, "Düzenlenen bugünkü bu etkinlikte bizim de yüzümüzü güldürdüler. Çorum tarım şehri, spor şehri, sanayi şehri ama bunların ötesinde ise Çorum bir tarih ve kültür şehri. Bugün burada bizlere seslendirmiş oldukları eserle çok özel bir gece yaşattılar" dedi.

Başkan Aşgın, sahne alan sanatçılara günün anısına hediye takdim etti.