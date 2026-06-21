İskilip Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi’nde yürütülen alan kazanım çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşlardan ve sanayi esnafından gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yeni iş yeri arsaları satışa sunulurken, yıllardır atıl durumda bulunan alanlar da ekonomiye kazandırılmış oldu.

ESNAF DÜKKÂNINI KENDİ İHTİYACINA GÖRE BELİRLEYECEK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, S.S. İskilip Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde parselasyon işlemlerinin tamamlandığını belirterek, esnafların faaliyet alanlarına uygun büyüklükte iş yeri sahibi olabileceklerini ifade etti.

Başkan Çizikci, “Bu projede esnafımız dükkânının büyüklüğünü kendi ihtiyacına göre belirleyebilecek. Böylece herkes işine uygun ölçülerde modern bir iş yerine sahip olma imkânı bulacak” dedi.

3 YIL ÖDEMESİZ, 10 YIL VADELİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı finansman imkanlarına da değinen Başkan Çizikci, yeni iş yerleri için önemli avantajlar sunulduğunu belirterek, “Dükkâna taşındıktan sonra başlayacak 3 yıl ödemesiz dönem, 10 yıl vadeli geri ödeme imkânı ve yıllık yüzde 3 faiz oranı esnafımız için önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

İskilip’in sanayi altyapısını güçlendirecek yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Çizikci, “Üretimi artıran, istihdamı güçlendiren ve şehrimizin geleceğine katkı sağlayan yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm esnafımızı bu önemli fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.