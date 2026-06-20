Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve ekonomik alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Büyük bir titizlikle yapılan denetimlerde; reyon ve kasa fiyatlarının uyumluluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, iş yerlerinin genel temizlik ve hijyen koşulları kontrol edildi.

Mevzuata aykırı durumlar hakkında gerekli uyarılar yapılırken; tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla kontroller detaylı şekilde sürdürüldü.

Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerin düzenli ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)