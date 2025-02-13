Dünyanın en tanınmış spor giyim markalarından Billabong, Quiksilver ve Volcom'un sahibi olan Liberated Brands LLC, mali zorluklar nedeniyle ABD'de iflas başvurusu yaptı.

DEĞİŞİMLERE AYAK UYDURAMADILAR

Nike ve Adidas'ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen bu şirket, sektördeki büyük değişimlere ayak uyduramayarak, 124 mağazasını kapatacak ve yüzlerce çalışanını işten çıkaracak.

BİR DÖNEM GENÇLER ARASINDA ÇOK POPÜLERDİ

Bir zamanlar sörf ve kaykay kültürünün simgelerinden olan Billabong, Quiksilver ve Volcom, özellikle gençler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak son yıllarda spor giyim sektöründeki hızlı değişim ve Nike ile Adidas gibi dev markaların daha iyi bir uyum yakalaması, bu markaların pazar payını hızla düşürdü.

ŞİRKETİN CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirketin CEO'su Todd Hymel, "Makroekonomik problemler, faiz oranlarındaki hızlı artış, enflasyon ve tedarik zincirindeki gecikmeler, şirketimizin gelirleri üzerinde büyük baskı oluşturdu" ifadelerine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamada ise 16 Şubat 2025'ten itibaren Billabong, Quiksilver ve Volcom mağazalarındaki hediye kartları geçerliliğini yitirecek. Bu durum, mağazaların kapanış sürecinin hızlanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, şirketin yalnızca 3.3 milyon dolar nakit rezervi kaldığı ve bu miktarın sadece bir hafta operasyonlarını sürdürebilecek kadar olduğu belirtiliyor. Bu durum, şirketin kısa vadede sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.