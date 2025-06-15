Yapay zeka entegrasyonuyla hem içeriği hem de yönetimi gerçekleştirilen Yargı TV, tüm dijital platformlarda test yayınına başladı. Ekol TV çatısı altında hazırlanan Yargı TV, Eylül'de yayın hayatına başlıyor.

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Ekol Medya çatısı altında hazırlanan Yargı TV'yi duyurdu. Doğru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk…

Yapay zeka entegrasyonuyla hem içeriği hem de yönetimi gerçekleştirilen bir TV kanalı…

Adalet, hukuk ve toplumsal farkındalık ekseninde şekillenecek, güçlü bir yayıncılık anlayışıyla Ekol Medya çatısı altında hazırlanan Yargı TV ile tüm televizyon platformlarında Eylül’de izleyicimizle buluşmayı hedefliyoruz.

Ekol TV’de yakaladığımız başarı grafiğini Yargı TV’de de yakalayacağımıza yürekten inanıyorum."